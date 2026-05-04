Более миллиона петербуржцев «серебряного» возраста получают денежные выплаты от города

В Санкт-Петербурге различные меры социальной поддержки охватывают более 1 млн жителей старшего поколения. Итоги реализации федеральной Стратегии действий в интересах граждан «серебряного» возраста за 2025 год подвели на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства 4 мая, сообщает канал «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия по исполнению стратегии проводятся в рамках одного из десяти приоритетов развития города

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Мероприятия по исполнению стратегии проводятся в рамках одного из десяти приоритетов развития города

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Мы выстроили одну из самых сильных в стране систем поддержки ветеранов. Город стал лидером среди российских регионов по продолжительности и уровню жизни людей старшего поколения. Это — результат наших общих усилий по развитию здравоохранения и создания условий для активного долголетия»,— отметил господин Беглов.

В Смольном сообщили, что мероприятия по исполнению стратегии проводятся в рамках одного из десяти приоритетов развития города — «Забота о людях "серебряного" возраста». Программа включает индексацию региональных выплат, развитие гериатрической службы и расширение инфраструктуры для активного долголетия.

Кирилл Конторщиков