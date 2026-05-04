40% жителей Ставрополья планируют освоить профессиональное ПО в ближайшее время

Жители Ставропольского края планируют развивать навыки работы со специализированным программным обеспечением. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным опроса, 40% респондентов выбрали обучение работе с программами вроде 1С, AutoCAD, Photoshop и Figma. На втором месте оказались навыки в сфере финансов и учета (33%), на третьем — цифровые и IT-компетенции, включая программирование и анализ данных (30%).

Иностранные языки для работы намерены изучать 23% опрошенных, маркетинг и продажи — 20%, водительские навыки — 17%. Юридическую грамотность и управление проектами выбрали по 10%, ремонтные и медицинские навыки — по 7%.

Женщины чаще делают ставку на прикладные цифровые инструменты, маркетинг и финансы, тогда как мужчины чаще выбирают строительные навыки и получение водительских прав. Молодые респонденты 18–24 лет ориентируются на маркетинг и цифровую сферу, в группе 25–34 лет выше интерес к IT и профессиональному ПО. Более старшие участники опроса чаще выбирают развитие в финансах и управлении, а среди респондентов старше 55 лет выше доля тех, кто рассматривает медицинские знания или не определился с направлением.

Основной мотивацией для обучения 67% участников назвали рост дохода, еще 45% — повышение конкурентоспособности на рынке труда.

