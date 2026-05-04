Суд подтвердил штраф в 18 млн рублей для стройкомпании на Ставрополье за картель

Суд подтвердил штраф в 18 млн руб. для строительной компании на Ставрополье за участие в картеле. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС.

Речь идет об ОАО «СУДР», которое антимонопольный орган признал участником антиконкурентного соглашения при проведении торгов на ремонт дорог и тротуаров. По данным ведомства, компании координировали действия и фактически отказались от конкуренции, чтобы поддерживать цены.

Начальная стоимость контрактов превышала 60 млн руб. За участие в картеле для юридических лиц предусмотрена административная ответственность, в связи с чем компанию оштрафовали на 18 млн руб.

Компания оспорила решение в арбитражном суде Ставропольского края, который снизил штраф до 3 млн руб. Однако апелляционная инстанция отменила это решение и признала правомерной позицию антимонопольного органа. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил постановление апелляции без изменения, окончательно подтвердив законность штрафа.

