Более 100 тыс. человек заявились на фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Более 100 тыс. человек из 191 страны подали заявки на участие в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Основной этап регистрации завершен. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа (УрФО).

«Такой высокий интерес к фестивалю говорит о том, что молодое поколение искренне стремится к диалогу и изучению нашей страны»,— отметил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров уточнил, что из российских регионов поступило 40,2 тыс. заявок, тогда как от иностранных участников — более 62 тыс. Внутри страны наибольшую активность проявили Москва и Свердловская область. В числе лидеров также Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская и Воронежская области, Татарстан и Башкортостан. Из регионов УрФО поступило свыше 5 тыс. заявок.

«Среди иностранных государств лидерами по числу заявок стали Алжир, Пакистан и Бразилия — страны трех абсолютно разных макрорегионов мира, что наглядно говорит о глобальном интересе к фестивалю. В десятку среди зарубежных стран также вошли Марокко, Узбекистан, Индия, Индонезия, Кыргызстан, Вьетнам и Ливия»,— отметил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

В настоящее время организаторы приступили к отбору участников: из общего числа заявок планируется выбрать 10 тыс. человек. Приоритет будет отдан кандидатам, имеющим достижения и опыт реализации проектов в таких сферах, как наука и образование, предпринимательство, IT и цифровизация, медиа, креативные индустрии, спорт и государственное управление.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира». Ранее сообщалось, что из-за проведения фестиваля студенты УрФУ будут учиться в гибридном формате до 15 октября.

Полина Бабинцева