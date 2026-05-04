ФК «Урал» потерпел поражение от «Шинника» в 32-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» проиграл «Шиннику» (Ярославль) в 32-м туре Лиги Pari. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 0:1 (0:1) в пользу гостей. У «Шинника» отличился Голубев (24 минута).

ФК «Урал» занимает третье место в турнирной таблице, у него 58 очков. На первом месте «Факел» из Воронежа (64 очка), на втором — московская «Родина» (62 очка).

Следующий матч «Урал» сыграет 11 мая на «Екатеринбург Арене». Его соперником будет «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Николай Яблонский