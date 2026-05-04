В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным МЧС, в ближайшие сутки в регионе ожидаются мокрый снег, ливни с грозой, возможен град и усиление ветра. На реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Власти перевели экстренные и коммунальные службы на усиленный режим работы. В МинЖКХ республики организовали круглосуточную работу оперативного штаба. Сергей Меняйло призвал жителей соблюдать осторожность и внимательно следить за изменениями погодных условий.

Валерий Климов