Ростовская область заняла 65-е место в рейтинге динамики зарплат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.

Эксперты оценили сроки, за которые жители регионов смогут достичь уровня дохода в 200 тыс. руб. с учетом покупательной способности. В Ростовской области половина населения выйдет на этот показатель через 9 лет и 8 месяцев, четверть — через 6 лет и 9 месяцев, а 75% — через 12 лет и 8 месяцев.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина жителей сможет получать 200 тыс. руб. уже через 5 лет и 7 месяцев. Четверть населения региона достигнет этого уровня через 1 год и 8 месяцев, а 75% — через 9 лет и 7 месяцев.

Последнее, 85-е место заняла Ингушетия. Там половина жителей достигнет такого уровня дохода только через 22 года, четверть — через 17 лет, а 75% — через 25 лет и 8 месяцев.

В среднем по России половина работающих превысит порог в 200 тыс. руб. через 8 лет.

При составлении рейтинга использовали данные официальной статистики за последние пять лет с учетом различий в уровне цен между регионами. Расчеты включают уплату НДФЛ, а прогноз строится с начала 2026 года при сохранении текущих темпов роста зарплат.

Валерий Климов