Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге убийство 2006 года осталось без наказания из-за срока давности

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство. За убийство, произошедшее в 2006 году, его освободили от наказания из-за истечения срока давности. За покушение подсудимый получил 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы за убийство, однако освободил от наказания за истечением сроков давности

Суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы за убийство, однако освободил от наказания за истечением сроков давности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы за убийство, однако освободил от наказания за истечением сроков давности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, 26 мая 2006 года на Южном рынке подсудимый, требуя от одного из потерпевших вернуть якобы существовавший долг в 3500 рублей, избил его и метнул нож в шею. Потерпевшему удалось оттолкнуть нападавшего и скрыться. Однако второй потерпевший, который пытался помешать нападавшему, получил не менее четырех ударов ножом в грудь, голову и руки. От ранений мужчина скончался в больнице.

Суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы за убийство, однако освободил от наказания за истечением сроков давности. По второму эпизоду (покушение на убийство) мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Кроме того, было взыскано 2 млн рублей в пользу потерпевших как компенсация морального вреда и 226 тысяч рублей материального ущерба.

Новости компаний Все