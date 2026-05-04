В Петербурге убийство 2006 года осталось без наказания из-за срока давности

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство. За убийство, произошедшее в 2006 году, его освободили от наказания из-за истечения срока давности. За покушение подсудимый получил 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, 26 мая 2006 года на Южном рынке подсудимый, требуя от одного из потерпевших вернуть якобы существовавший долг в 3500 рублей, избил его и метнул нож в шею. Потерпевшему удалось оттолкнуть нападавшего и скрыться. Однако второй потерпевший, который пытался помешать нападавшему, получил не менее четырех ударов ножом в грудь, голову и руки. От ранений мужчина скончался в больнице.

Суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы за убийство, однако освободил от наказания за истечением сроков давности. По второму эпизоду (покушение на убийство) мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Кроме того, было взыскано 2 млн рублей в пользу потерпевших как компенсация морального вреда и 226 тысяч рублей материального ущерба.