Астраханская область завершила окотную кампанию с 1 млн ягнят

Окотная кампания в Астраханской области завершилась с показателем 1 млн ягнят и 100-процентным выходом молодняка от овцематок. Прирост обеспечили хозяйства Енотаевского, Лиманского, Наримановского и Черноярского районов, а также племенные хозяйства, сообщил «Арбуз» со ссылкой на начальника отдела животноводства областного минсельхоза Алексея Шишкина.

Сдано 20,5 тыс. чистопородных ягнят. Основу стада по-прежнему формирует эдильбаевская порода, также востребована гиссарская (100–150 кг). Параллельно в области начали разводить арашанскую породу, одну из крупнейших по живой массе (через три года вес особи может превышать 300 кг).

В прошлом году на выставке в Дагестане пять хозяйств региона получили 12 медалей. В мае они представят арашанскую породу в Калмыкии. За последние годы Астраханская область укрепила позиции в племенном овцеводстве, ежегодно реализуя около 4 тыс. высокопродуктивных овец. Регион экспортирует баранину в страны Прикаспия, Беларусь и Узбекистан.

Нина Шевченко