Топ-10 регионов России по производству водки в январе—марте 2026 года

Регион Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Московская область 2229,38 8,74
Татарстан 2086,83 3,55
Башкирия 858,91 -9,4
Архангельская область 817,65 17,11
Мордовия 688,24 2,78
Санкт-Петербург 673,97 50,14
Адыгея 603,84 29,91
Омская область 538,58 -4,16
Удмуртия 446,83 16,6
Самарская область 309,02 -17,2
Россия в целом 12803,45 -0,19

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

