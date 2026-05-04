В Кисловодске из-за сильного ветра остановили канатную дорогу. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Работу подъемника в национальном парке приостановили 4 мая из-за неблагоприятных погодных условий. По словам господина Моисеева, при сильном ветре эксплуатация канатной дороги противоречит требованиям техники безопасности и может создать риск для пассажиров.

Открыть подъемник власти планируют после стабилизации погоды. О возобновлении работы канатной дороги жителей и туристов пообещали проинформировать заранее.

Ранее в Ставропольском крае канатные дороги уже временно останавливали. В марте подъемник в Пятигорске закрывали на семь дней для проведения технических работ, осенью аналогичные меры принимали в Кисловодске.

Валерий Климов