Майский снег не повредил посевы на Ставрополье

В Ставропольском крае похолодание и осадки в начале мая не нанесли ущерба посевам и садам. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, снег выпал лишь в Ставрополе и Шпаковском округе, при этом температура не опускалась до критических значений для растений. Губернатор отметил, что 98% озимых находятся в хорошем состоянии, а промышленные сады сейчас проходят период цветения. В регионе продолжается подготовка к уборочной кампании, которая обычно стартует в июне. На поддержку аграриев в этом году направят 4,9 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов.

В 2026 году яровыми культурами засеяли около 1 млн га, площадь озимых под будущий урожай сохранилась на уровне 2 млн га.

По итогам 2025 года аграрии края собрали 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы, что в четыре раза превышает внутреннюю потребность региона. Урожай вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом, средняя урожайность составила 44,2 ц/га.

