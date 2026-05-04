Участника банды «29 комплекс» судят за убийства по заказу экс-ректора КФУ

В Москве начался процесс над участником татарстанской ОПГ «29 комплекс» Алексеем Олесиком, обвиняемым в убийствах по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщает «Ъ».

По версии следствия, он причастен к убийству депутата из Елабуги Айдара Исрафилова, совершенному в 1999 году, а также к ликвидации двух участников криминальных разборок в 2001 году.

Подсудимый вину признал и заявил о раскаянии, однако указал на неточности в формулировках следствия. Ему вменяют участие в банде, три убийства, незаконный оборот оружия и подделку документов.

Ранее бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд назначил 22 года лишения свободы, после апелляция снизила срок до 18 лет.

