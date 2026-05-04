Звание «Мать-героиня» присвоили трем жительницам Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоено восьми женщинам. В их числе три жительницы Воронежской области: Елена Бобровникова, Ульяна Литвиненко и Лия Новикова. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мать-героиня» — высшее государственное звание Российской Федерации, учрежденное в 2022 году. Присваивается имеющим гражданство РФ матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей — граждан РФ. Удостоенным этого звания женщинам вручают орден и выплачивают денежное поощрение в размере 1 млн руб. С 1 января 2025 года матерям-героиням также полагаются социальные гарантии, аналогичные предоставляемым Героям Труда.

Кроме того, медалями ордена «Родительская слава» награждены три семейные пары из Воронежской области — Нина и Сергей Вакулины, Ирина и Алексей Смеликовы, а также Оксана и Александр Снятковы.

Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей либо усыновителей, воспитывающих или воспитавших четверых и более детей — граждан России в соответствии с требованиями семейного законодательства. Денежное поощрение при вручении медали составляет 200 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле звание «Мать-героиня» присвоили Наталии Лебедевой и Надежде Мануковской из Воронежской области, а также Ирине Казимировой из Курской области. Также в соответствии с указом Владимира Путина медалью ордена «Родительская слава» были награждены Татьяна и Александр Кукины из Тамбовской области.

Денис Данилов