В Татарстане выплаты матерям в селах могут увеличить до 200 тысяч рублей

В Татарстане планируют повысить единовременные выплаты при рождении детей женщинам, проживающим не менее трех лет в сельской местности и поселках городского типа. Соответствующий проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документу, выплату женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка предлагается увеличить с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также для женщин до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка размер поддержки может вырасти со 100 тыс. до 200 тыс. руб.

