В Ростове ограничат движение на десятках улиц из-за ремонта дорог

В Ростове-на-Дону на ряде улиц временно ограничат движение транспорта из-за дорожных работ, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До 10 июня ограничения введут в переулке Газетном (от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской) и переулке Бориславском (от улицы Фурмановской до улицы Нариманова).

До 25 июня работы пройдут на улице 37-я Линия (от улицы Сарьяна до улицы Богданова) и в переулке Лечебном.

До 30 июня ограничат проезд на улице Нефедова (от переулка Гвардейского до переулка Халтуринского).

До 1 июля ограничения затронут улицу Нансена (от улицы Шеболдаева до проспекта Михаила Нагибина), улицы Жмайлова, Бондаренко (от улицы Маркова до улицы Гайдара), Брестскую, а также путепровод по улице Нансена со стороны улицы Стадионной.

До 10 июля работы проведут на улицах Таврической, Воровского, Дебальцевской и в переулке Халтуринском (от улицы Малюгиной до улицы Пушкинской).

До 15 июля ограничения введут на улицах 1-й и 2-й Пролетарских, Черевичкина, Гагринской, Горшкова, а также в переулке Госпитальном (от улицы Таганрогской до улицы 56-й Армии), переулке Доломановском (от улицы Большой Садовой до улицы Текучева) и на проспекте Театральном (от улицы Нансена до улицы Текучева).

До 20 июля работы затронут улицу Украинскую (от переулка Сальского до переулка Беломорского), бульвар Дружбы, улицу Коминтерна, проспект Ленина (от площади Народного Ополчения до переулка Дальнего) и Богатяновский спуск.

До 1 августа ограничения введут в переулке Сальском, на улицах Налбандяна, Стрелковой (от улицы Горшкова до улицы Дебальцевской), 18-я Линия и Бодрой.

До 10 августа работы проведут на улице Стартовой (от бульвара Комарова до проспекта Королева) и на бульваре Комарова.

До 20 августа ограничения введут на улице Тимошенко (от улицы Оганова до улицы Дебальцевской).

До 1 сентября дорожные работы пройдут на проспекте Космонавтов (от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной), улице Пескова (от улицы Малиновского до станции Первомайская), улице Вавилова (от улицы Шеболдаева до дома №69), улице Текучева (от площади Гагарина до улицы 1-й Конной Армии), улице Лесопарковой (от моста через улицу Текучева до улицы Макарова), улице Макарова (от улицы Лесопарковой до улицы Мичуринской) и в переулке Сортовом (от улицы Лесопарковой до улицы Мичуринской).

Валерий Климов