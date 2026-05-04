Трое наркокурьеров перевозили 10 кг синтетики в бутылках в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержаны трое мужчин, подозреваемых в межрегиональной перевозке синтетических наркотиков. Операцию проводили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по городу и области совместно с бойцами спецбатальона ГИБДД, сообщается в Telegram-канале полиции Санкт-Петербурга.

В одной из емкостей уже подтверждено наличие производного N-метилэфедрона

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В одной из емкостей уже подтверждено наличие производного N-метилэфедрона

Автомобиль KIA K5 остановили у дома 13 по улице Симонова. За рулем находился 33-летний безработный житель Самары, пассажирами — двое ранее судимых 41-летних мужчин. Машина, по данным полиции, была арендованной.

В багажнике обнаружили десять пластиковых бутылок объемом 1,5 литра каждая, с порошком белого цвета. В одной из емкостей уже подтверждено наличие производного N-метилэфедрона. Общий вес изъятого вещества превышает 10 кг, экспертиза остальных образцов продолжается.

По версии следствия, задержанные работали оптовыми курьерами в составе организованной группы наркосбытчиков. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу. Оперативники устанавливают другие эпизоды их деятельности, источник приобретения и каналы сбыта.

Карина Дроздецкая