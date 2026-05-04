Пять рыбаков утонули в Архангельской области на праздничных выходных
В Архангельской области полиция проводит проверку по факту гибели пяти местных жителей на воде. Рыбаки утонули в минувшие выходные, перевернувшись на лодках. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СКР по Архангельской области.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Происшествия случились на озерах Лача, Малое Шуйское, Черное, Немнюжское и Лахта. По данным фактам следователи проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным ведомства, четверо погибших находились в лодках без спасательных жилетов.