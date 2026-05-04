Глава СКР запросил доклад по делу о нападении безнадзорных собак в Пятигорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении стаи безнадзорных собак на женщину в Пятигорске Ставропольского края.

По данным ведомства, 2 мая в городе стая собак напала на женщину и укусила ее за ногу. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. При этом, как выяснило следствие, службы отлова животных мер не принимала.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Олегу Сидорову доложить о ходе расследования, его предварительных и итоговых результатах, а также о мерах по организации отлова безнадзорных животных.

Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

