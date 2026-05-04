На грейдирование дорог Новороссийска выделили 18 млн рублей
Администрация Новороссийска выделила 18 млн руб. на грейдирование дорожного полотна в 2026 году. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».
Заказчиком на проведение работ выступает городское управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог. В закупке указывается, что подрядчик должен будет исполнять обязанности в рамках контракта до 28 декабря 2026 года.
Согласно описанию объекта закупки, объем работ в настоящее время не определен. В перечень необходимых мероприятий войдет исправление профиля щебеночных оснований и устройство подстилающих слоев оснований дорожной одежды из материалов заказчика.
В марте 2026 года власти Новороссийска выделили из муниципального бюджета 50 млн руб. на обновление дорожной разметки на текущий год.