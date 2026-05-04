В Татарстане может появиться завод аминокислот

Татарстан рассматривается как одна из площадок для создания крупного производства кормовых аминокислот с участием китайского партнера. Об этом сообщает пресс-служба Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

Предполагается, что потенциальная мощность завода глубокой переработки кукурузы будет составлять до 400 тыс. тонн продукции в год. В качестве альтернативной площадки также рассматривается Воронежская область.

По мнению аналитиков, экспортный потенциал России может достигнуть 420 тыс. тонн в год, или около 85% от общего объема производства, что эквивалентно примерно 928 млн долларов выручки при общем объеме инвестиций в 52,7 млрд руб.

