В Ростове два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла днем 4 мая на проспекте Стачки, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с HAVAL. Вторую иномарку отбросило в Hyundai. В результате ДТП пострадали пассажиры Kia и HAVAL. Их госпитализировали с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская