Бастрыкин запросил доклад по делу о жилье для сироты во Владикавказе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания Валерию Устову доложить о результатах процессуальной проверки. Поводом стало обращение сироты, которая более 10 лет числится в списке лиц, имеющих право на получение жилья, однако до сих пор не реализовала это право. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявительница сообщила, что ей предложили комнату в ветхом общежитии, от которой она вынужденно отказалась. В настоящее время женщина, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, арендует квартиру за собственный счет. Обращения в уполномоченные органы, по словам сироты, не принесли результатов.

В следственном управлении СК России по Республике Северная Осетия — Алания по данному обращению организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных итогах проверки, а также о мерах, принимаемых для реализации права сироты на благоустроенное жилье. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Хоперская