Жителям Калининграда понадобится 12 лет, чтобы зарабатывать 200 тысяч рублей

Большинству калининградцев (75%) понадобится почти 11,8 лет, чтобы зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Область оказалась на 55-м месте в рейтинге 85 регионов по динамике зарплат, подсчитали аналитики «РИА Новости».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным издания, половина работников в стране в начале текущего года получала менее 65,6 тысячи рублей в месяц за вычетом НДФЛ. Согласно опросам, сумма в 200 тысяч стала для многих маркером «достойного заработка», к которому они стремятся.

На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Половина жителей этого региона сможет через 5,8 года получать зарплату выше 200 тысяч рублей. На верхних позициях оказались также Чукотка, Татарстан, Магаданская область и ХМАО-Югра. Здесь можно заработать заветные 200 тысяч не позднее чем через 7 лет. Аутсайдерами рейтинга стали республики Северного Кавказа.

Карина Дроздецкая