Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Tailwind Airlines начал выполнять рейсы из Краснодара в Анталью

Авиакомпания Tailwind Airlines приступила к выполнению рейсов из Краснодара в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Полеты на турецкий курорт будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, а с июня добавится рейс по вторникам. Прилет в Краснодар запланирован на 19:25, вылет в Анталью — на 20:50.

Tailwind Airlines стала третьим турецким перевозчиком на данном направлении. Кроме нее, перелеты в Анталью выполняют Southwind Airlines и Air Anka, а также российские авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут» и «ИрАэро». Как отметили в пресс-службе авиагавани, благодаря этому вылететь из Краснодара на турецкий курорт можно в любой день недели.

Алина Зорина

Новости компаний Все