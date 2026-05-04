Суд отменил 20 сделок Ханты-Мансийского рыбокомбината с фирмой дочери экс-главы

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными 20 договоров купли-продажи имущества между АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» и ООО «Национальная компания “Ягурь-Ях“», следует из картотеки суда.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Речь идет о сделках от 28 декабря 2022 года, в рамках которых ООО «НК “Ягурь-Ях“» были переданы автотранспорт, спецтехника, производственное оборудование и маломерный флот. В перечень вошли, в частности, Toyota Hilux, КамАЗ с краном-манипулятором, экскаватор-погрузчик АМКОДОР, снегоходы, суда «Касатка» и «Казанка-2», холодильные контейнеры, оборудование для заморозки, а также баржа-аппарель и буксир «Зевс-5».

По данным ИА Factologia.com, единственным учредителем и гендиректором ООО «НК “Ягурь-Ях“» является Наталья Андрейченко — дочь Сергея Андрейченко, который на тот момент руководил рыбокомбинатом.

Прокуратура настаивала, что сделки были совершены с аффилированным лицом по заведомо заниженной цене с целью вывода активов. Кроме того, как указывал истец, на тот момент у предприятия имелись задолженности перед бюджетом и кредиторами, а передача активов фактически лишала их возможности взыскания.

Суд согласился с этой позицией и обязал ООО «НК “Ягурь-Ях“» вернуть АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» все полученное имущество. Кроме того, с каждой из сторон взыскано по 500 тыс. руб. государственной пошлины.

Полина Бабинцева