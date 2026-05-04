Последствия стихии ликвидируют в Новороссийске

Коммунальные службы Новороссийска ликвидируют последствия ухудшения погоды. Как сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, работа ведется вторые сутки в непрерывном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

По словам Рафаэля Беглярова, на расчистку улиц от последствий стихии направлены все аварийные бригады и специальная техника. Специалисты распиливают и вывозят упавшие деревья и ветки, а также освобождают проезды и тротуары. Также производится ликвидация опасных заломов деревьев на высоте.

Заместитель главы города по ЖКХ подчеркнул, что работы по ликвидации последствий непогоды будут вестись до полного устранения.

По данным Краснодарского ЦГМС, непогода местами в регионе ожидается до 6 мая. Минувшей ночью порывы ветра в Новороссийске достигали 29 м/c, что спровоцировало падение дорожных знаков, деревьев и светофорных объектов в некоторых районах.

София Моисеенко