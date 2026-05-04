Петербуржец требует три миллиона рублей с больницы за сокрытие диагноза ВИЧ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск о взыскании трех миллионов рублей с медицинского учреждения. Заявитель утверждает, что врачи не сообщили ему о положительном тесте на ВИЧ, взятом перед операцией. О диагнозе он узнал лишь полгода спустя из звонка СПИД-центра, сообщает телеканал «78».

О диагнозе он узнал лишь полгода спустя

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам истца, перед хирургическим вмешательством он сдал все необходимые анализы, включая тест на ВИЧ. Через шесть месяцев после выписки ему позвонили из СПИД-центра и сообщили о постановке на учет с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Мужчина полагает, что положительный результат был известен еще в больнице, но пациенту его не сообщили.

Истец оценивает причиненный моральный вред в три млн рублей и требует взыскать эту сумму с медучреждения. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом в установленном порядке.

Кирилл Конторщиков