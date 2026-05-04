Фермера из Ставропольского края обвинили в мошенничестве с субсидиями

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении сельскохозяйственных субсидий. Обвинение предъявлено жителю станицы Зольской, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Следствие установило, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в аграрной сфере, направил в профильное учреждение пакет документов, содержащих недостоверные сведения о выращенной продукции. В бумагах он сознательно указал завышенную площадь участка, на котором выращивал картофель, что позволило ему искусственно увеличить затраты на покупку удобрений, полив, горюче-смазочные материалы и агротехнические работы. На основании поданных документов злоумышленнику перечислили более миллиона рублей.

В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

