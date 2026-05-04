В Самарской области автомобилист погиб в ДТП с грузовиками

Смертельная авария с грузовыми автомобилями произошла в Самарской области в понедельник, 4 мая. Происшествие случилось в Елховском районе в 11:50 (MSK+1) на автодороге Казань — Буинск — Ульяновск. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации Госавтоинспекции, водитель 1989 года рождения за рулем автомобиля «ГАЗель» на 341 км указанной автодороги наехал на стоящий грузовик МАЗ с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1965 года рождения, остановившийся по требованию регулировщика в месте проведения дорожных работ.

В результате аварии водитель ГАЗели погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Георгий Портнов