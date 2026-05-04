В Колпино задержали трех организаторов незаконной миграции

Полиция Колпинского района Петербурга задержала трех подозреваемых в организации нелегальной миграции. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За услугу злоумышленники получили по 5 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За услугу злоумышленники получили по 5 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ОМВД России по Колпинскому району задержали 38-летнюю жительницу Гатчины, 37-летнего жителя Колпино и 42-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Все трое являются подозреваемыми в организации незаконной миграции.

Установлено, что в феврале этого года подозреваемые сделали фиктивную постановку на миграционный учет по двум адресам в Колпино для 10 иностранных граждан. Фактически иностранцы там не проживали.

За услугу злоумышленники получили по 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 статьи 322.1 УК РФ). Материалы расследования переданы в миграционную службу для аннулирования оснований нахождения в России иностранных граждан.

Карина Дроздецкая