Школы Ставрополья получат 37 новых автобусов

В ближайшие дни в школах Ставропольского края начнут работу 37 новых автобусов. Обновление транспорта направлено на обеспечение безопасности детей, особенно для семей, проживающих в отдаленных хуторах и селах, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Помимо обновления школьного автопарка, в регионе занимаются и модернизацией общественного транспорта. За год в территории края передали 65 автобусов. Они уже работают на муниципальных маршрутах.

Данная работа будет продолжена.

Мария Хоперская

