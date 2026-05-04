Школы Ставрополья получат 37 новых автобусов
В ближайшие дни в школах Ставропольского края начнут работу 37 новых автобусов. Обновление транспорта направлено на обеспечение безопасности детей, особенно для семей, проживающих в отдаленных хуторах и селах, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Помимо обновления школьного автопарка, в регионе занимаются и модернизацией общественного транспорта. За год в территории края передали 65 автобусов. Они уже работают на муниципальных маршрутах.
Данная работа будет продолжена.