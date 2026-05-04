Власти Ростова-на-Дону выделили 1,3 млрд рублей на благоустройство дорог

Администрация Ростова-на-Дону направит 1,3 млрд руб. на благоустройство дорог и улиц в Кировском, Пролетарском, Ворошиловском и Первомайском районах города в 2026 году. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиками выступают управления жилищно-коммунального хозяйства районов. Исполнение контрактов запланировано с 1 июня 2026 года по 22 февраля 2027 года. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета в границах лимитов бюджетных обязательств на 2026 и 2027 годы.

В летне-осенний период подрядчику предстоит проводить уборку и мойку дорог, тротуаров, остановок и мостов, а также полив и прополку газонов, кустарников и деревьев. В зимнее время необходимо организовать дежурство спецтехники, распределение противогололедных реагентов и уборку снега с дорог и тротуаров.

Мария Хоперская