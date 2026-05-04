В СПбГУ открыли центр технологий протезирования и реабилитации

В Санкт-Петербургском государственном университете запустили научно-образовательный центр технологий протезирования и реабилитации. Как сообщили в пресс-службе вуза, площадка займется исследованиями, разработкой и внедрением решений в сфере медицины, инженерии и биомеханики.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект реализован совместно с российской биотехнологической компанией «Бионика 2.0», специализирующейся на протезировании верхних и нижних конечностей для детей и взрослых.

В университете уточнили, что центр станет междисциплинарной площадкой для подготовки специалистов в области медицины, материаловедения, физики, инженерии и биомеханики, а также для создания новых технологий реабилитации.

«Открытие научно-образовательного центра технологий протезирования и реабилитации знаменует переход от разрозненных решений к системному подходу с участием науки, производства и образования — в интересах граждан, нуждающихся в поддержке и социальной интеграции»,— отметили в СПбГУ.

Матвей Николаев