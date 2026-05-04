На Дону на IT-вакансию к концу 2026 года будут претендовать более 35 человек

К концу 2026 года в Ростовской области на одну вакансию в сфере информационных технологий будут претендовать более 35 человек. Такой прогноз в интервью «Ведомости Юг» озвучил основатель и директор диджитал-агентства «Вебпрактик» Александр Букуров.

По его словам, в 2022 году в регионе на одну IT-вакансию приходилось около пяти резюме. На март 2026 года этот показатель достиг 30 человек на место. Таким образом, конкуренция среди соискателей выросла в шесть раз. «К концу года, когда придет новая волна выпускников вузов, мы прогнозируем, что цифра превысит 35», — отметил Букуров.

Эксперт подчеркнул, что необходимо пересматривать подходы к подготовке специалистов, поскольку на рынке труда складывается парадоксальная ситуация: при большом количестве дипломированных IT-специалистов у них зачастую отсутствуют нужные компетенции.

