Опасность беспилотников объявили в Волгоградской области

Угрозу БПЛА объявили в Волгоградской области. Такое уведомление пришло из приложения МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если вы дома, выключите газ, свет, воду. Отойдите от окон. Укройтесь в комнате с несущими стенами. Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Спрячьтесь в ближайшем здании или паркинге.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. Граждан призывают сохранять спокойствие и в экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Нина Шевченко