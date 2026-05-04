После атак БПЛА в Туапсе обследовали более 250 помещений

253 помещения обследовали в Туапсе после атак беспилотных летательных аппаратов. Три комиссионные группы продолжают работу по осмотру пострадавших зданий. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в городе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. С береговой линии в районе устья реки Туапсе собрали более 17,8 тыс. куб. м мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Алина Зорина