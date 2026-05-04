Оборот розничной торговли в Ставрополе достиг 540 млрд рублей

По итогам прошлого года оборот розничной торговли в Ставрополе достиг 540 млрд руб. Это 54% от всего оборота в крае, сообщил глава города Иван Ульянченко.

В сопоставимых ценах рост составил 16,1% по сравнению с 2024 годом (465,1 млрд руб.). Количество торговых объектов увеличилось до 6 641 (996,2 тыс. кв. м). Для сравнения: в 2024 году их было 3 476, в 2023 году — 3 349.

Рост отражает активное развитие потребительского рынка и растущий спрос.

