Главу спортивной организации из Астрахани обвинили в переводах денег экстремистам

Суд в Астрахани рассмотрит уголовное дело руководителя местной спортивной организации. Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спонсор экстремистов в Астрахани оказался главой спортивной организации

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Спонсор экстремистов в Астрахани оказался главой спортивной организации

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, мужчина 1978 года рождения шесть раз перевел деньги на счета некоммерческой организации в иностранном банке. Известно, что организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Фигурант являлся ее сторонником.

27 марта 2026 года обвиняемый был задержан силовиками. Руководитель спортивной организации признал свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Марина Окорокова