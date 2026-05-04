В Петербурге произошла массовая драка у Военной академии связи

Полицейский главк Петербурга сообщил о массовой драке, произошедшей около полуночи 2 мая в сквере у Военной академии связи имени Буденного на Суворовском проспекте. Конфликт двух компаний перерос в поножовщину и стрельбу из аэрозольного пистолета. Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями груди в тяжелом состоянии, 10 участников задержаны на месте.

Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт начался с перепалки, в ходе которой приезжий из Крыма выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета «Добрыня», а один из участников достал нож. Ножевые ранения груди получили двое мужчин 26 и 19 лет. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала обоих в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, задержали десятерых участников потасовки в возрасте от 22 до 28 лет. Среди них оказались приезжие из Крыма, Бурятии, Вологодской области, а также две жительницы Петербурга. Все получили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Кирилл Конторщиков