Адвокат из Астрахани обманул клиентов на миллионы и попал под новое расследование

Астраханские следователи выявили дополнительные эпизоды в уголовном деле местного адвоката. Мужчину подозревают в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Адвокат из Астрахани обещал знакомых в полиции и влияние на суд за деньги

Фото: СУ СКР по Астраханской области Адвокат из Астрахани обещал знакомых в полиции и влияние на суд за деньги

Уголовное дело в отношении адвоката из Астрахани было возбуждено в феврале 2026 года. По версии следствия, фигурант обманул местную жительницу, заявив о наличии знакомых в полиции, способных замять уголовное дело в отношении ее сына. За свои «связи» адвокат попросил у астраханки более 5 млн руб. С апреля по ноябрь 2025 года женщина перевела на его счет 400 тыс. руб., а 28 ноября того же года передала еще 1,5 млн руб.

Позже фигурант снова потребовал от матери деньги. 4 февраля 2026 года женщина передала еще 200 тыс. руб. Получить от нее остальную часть средств подозреваемый не смог — его задержали сотрудники регионального УФСБ. Адвоката заключили под стражу.

На данный момент в деле служителя Фемиды появился новый эпизод. Следствие выяснило, что адвокат обманул еще одного астраханца. Фигурант пообещал мужчине повлиять на решение о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. За это он получил 1,1 млн руб.

Полученными от потерпевших деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова