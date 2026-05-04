Адвокат из Астрахани обманул клиентов на миллионы и попал под новое расследование
Астраханские следователи выявили дополнительные эпизоды в уголовном деле местного адвоката. Мужчину подозревают в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Адвокат из Астрахани обещал знакомых в полиции и влияние на суд за деньги
Фото: СУ СКР по Астраханской области
Уголовное дело в отношении адвоката из Астрахани было возбуждено в феврале 2026 года. По версии следствия, фигурант обманул местную жительницу, заявив о наличии знакомых в полиции, способных замять уголовное дело в отношении ее сына. За свои «связи» адвокат попросил у астраханки более 5 млн руб. С апреля по ноябрь 2025 года женщина перевела на его счет 400 тыс. руб., а 28 ноября того же года передала еще 1,5 млн руб.
Позже фигурант снова потребовал от матери деньги. 4 февраля 2026 года женщина передала еще 200 тыс. руб. Получить от нее остальную часть средств подозреваемый не смог — его задержали сотрудники регионального УФСБ. Адвоката заключили под стражу.
На данный момент в деле служителя Фемиды появился новый эпизод. Следствие выяснило, что адвокат обманул еще одного астраханца. Фигурант пообещал мужчине повлиять на решение о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. За это он получил 1,1 млн руб.
Полученными от потерпевших деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.