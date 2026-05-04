Петербуржца отправили в колонию за многомиллионное мошенничество

В Василеостровском районе вынесен приговор местному предпринимателю. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже снегоходов и гидроциклов. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина заключал договоры на поставку дорогостоящей техники, изначально не планируя исполнять обязательства

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мужчина заключал договоры на поставку дорогостоящей техники, изначально не планируя исполнять обязательства

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установлено судом, с февраля по октябрь 2024 года мужчина заключал договоры на поставку дорогостоящей техники, изначально не планируя исполнять обязательства. Получив от семи покупателей более 31 млн рублей, он не передал им ни одного транспортного средства, а деньги присвоил и потратил по своему усмотрению.

Подсудимого приговорили к пяти годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Карина Дроздецкая