В Ульяновске вынесен приговор главе лечебно-профилактического учреждения горбольницы

Заволжский районный суд Ульяновска в зависимости от роли и степени участия признал виновными двух жителей региона по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет об и. о. директора лечебно-профилактического учреждения ГУЗ «Центральная городская клиническая больница Ульяновска» Екатерине Яшновой и предпринимателе Сергее Потапове. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд приговорил Екатерину Яшнову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10,325 млн руб. Также она лишена права заниматься определенной деятельностью на десять лет. Сергей Потапов приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,325 млн руб.

По информации надзорного ведомства, исполняющая обязанности директора лечебно-профилактического учреждения ГУЗ «Центральная городская клиническая больница Ульяновска» Екатерина Яшнова и индивидуальный предприниматель Сергей Потапов получали от представителей ряда коммерческих организаций взятки «за содействие в заключении контрактов на автотранспортное обслуживание государственного учреждения здравоохранения». Они осуществляли закупки у единственного поставщика и обеспечивали победы юридических лиц в проводимых больницей аукционах.

С ноября 2023 года по март 2025 года размер незаконного вознаграждения превысил 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что для победы в закупках взяткополучателям перечисляли 20% от стоимости контрактов. В 2024-2025 гг. была обеспечена победа лоббируемой компании не менее чем в 49 закупках с последующим заключением контрактов на сумму свыше 25 млн руб.

Руфия Кутляева