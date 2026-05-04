Новгородская область стала лидером СЗФО по динамике зарплат

Новгородская область заняла 13-е место в рейтинге российских регионов по динамике роста заработных плат, следует из данных исследования РИА Новости. Среди регионов Северо-Западного федерального округа область стала лидером по этому показателю.

Новгородская область заняла 13 место по динамике роста зарплат среди регионов РФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке аналитиков, через пять лет и три месяца зарплату от 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности смогут получать 25% жителей региона. Через семь лет и восемь месяцев такой уровень дохода прогнозируется уже для половины населения области.

Согласно исследованию, через 10 лет и один месяц зарплата в 200 тысяч рублей будет доступна 75% жителей региона.

Эксперты также отметили, что за последние пять лет уровень заработных плат в Новгородской области вырос в 2,25 раза.

