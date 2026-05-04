Объем розлива минеральных вод на Ставрополье превысил 887 млн полулитров

Ставропольский край по итогам 2025 года занял второе место в России по объему розлива минеральных и питьевых вод. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Количество производителей минеральной воды и безалкогольных напитков в регионе увеличилось на 10%. Сейчас на Ставрополье реализуется восемь инвестиционных проектов по производству напитков на сумму более 6,5 млрд руб. Проекты расположены в Левокумском, Нефтекумском, Изобильненском, Минераловодском, Кочубеевском, Буденновском, Андроповском округах, а также в Ессентуках.

Лидерами по производству минеральных и питьевых вод в крае в 2025 году стали: Минераловодский округ с показателем 483,4 млн полулитров, Ессентуки — 222,8 млн полулитров и Железноводск — 180,7 млн полулитров.

Поставки ставропольской воды осуществляются в 26 стран мира. Объем экспорта минеральных вод по итогам 2025 года превысил 50 тыс. т. Основными импортерами являются Беларусь, Монголия, Казахстан и Азербайджан.

Константин Соловьев