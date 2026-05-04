Транспортная прокуратура Новороссийска завела дело о взятке начальнику железнодорожной станции

Новороссийская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, замдиректора одной из коммерческих организаций передал взятку начальнику железнодорожной станции в интересах юрлица.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, взятку передали за предоставление маневрового локомотива для обеспечения подачи, ускоренной погрузки и уборки вагонов. Транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении юридического лица за незаконного вознаграждение.

По результатам рассмотрения дела хозяйствующего субъекта привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 1 млн руб.

Кристина Мельникова

