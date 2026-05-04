Застройщик хочет исключить из числа памятников здание в центре Екатеринбурга

Специализированный застройщик «Ривьера-инвест-екб» просит исключить из госреестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ здание лесотехнического университета на проспекте Ленина, 79 в центре Екатеринбурга. Как следует из акта историко-культурной экспертизы, здание было поставлено на охрану в 1986 году, но давно пустует, и недавняя экспертиза показала, что объект находится в аварийном состоянии и не соответствует условиям безопасной эксплуатации.

Заказчиком данной экспертизы выступает екатеринбургская компания «Ривьера-инвест-екб». Девелопер выкупил объект на торгах в апреле прошлого года за 145 млн руб. Пока здание является объектом культурного значения, его снос запрещен. Если бывшее здание Лестеха исключат из реестра, то на его месте будет возможно новое строительство.

«На момент проведения настоящей экспертизы зафиксировано отсутствие кровли, стропильной системы, оконных и дверных заполнений, произрастание деревьев и кустарников вплотную к зданию и в помещениях. Отмечается наличие трещин в стенах, разрушение кирпичной кладки, штукатурной отделки стен»,— указано в документе, опубликованном на сайте Минкультуры РФ, где сейчас находится на рассмотрении. Там также говорится, что в здании разрушено отопление, отсутствуют водопровод, канализация, электричество, санузлы. Частично разрушены кровля здания и межэтажное перекрытие.

Строительство здания института началось в начале 1930-х и было окончено в 1933 году. В середине 1930-х здесь открылся учебный корпус химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, который занимал здание до начала 2000-х годов. «Объект является примером общественного здания города Свердловска 1930-х годов, выполненного в стиле конструктивизма. В нем долгое время работал известный советский ученый-лесохимик Василий Николаевич Козлов»,— указано на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Много лет здание является заброшенным, несколько раз там происходили пожары.

В экспертизе говорится, что объект культурного наследия не имеет выраженного архитектурного стиля. «Здание первоначально проектировалось как внутридворовой объект, без выхода его фасадов на красные линии улиц. Размеры и величина оконных проемов выполнены исключительно для освещения помещений, не образуют особой композиции на фасадах. Южный главный фасад имеет мерные ряды окон, что характерно для фасада типового учебного здания. На момент осмотра практически все конструкции имеют существенный износ»,— приводят доводы эксперты.

Что касается памяти ученого Василия Козлова, который работал в этом здании, то в экспертизе говорится, что сейчас уже невозможно установить место и интерьер кабинета ученого, а следовательно, и историческую мемориальную составляющую здания — памятника истории.

В память об ученом предлагается организовать мемориальное пространство на территории Уральского государственного лесотехнического университета на Сибирском тракте, 37, включая установку памятного знака, а также оформление учебно-лабораторного комплекса имени Козлова Василия Николаевича.

«Эксперты считают обоснованным вывод, что рассматриваемый объект культурного наследия, в случае проведения работ по воссозданию внешних и внутренних стен, их отделки, стропильной системы, крыши, лестниц и крылец, создания новых интерьеров, оборудования, необратимо изменит свой исторический облик, и поэтому предложение по исключению данного объекта культурного наследия регионального значения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия следует признать правомочным»,— говорится в документах.

Мария Игнатова