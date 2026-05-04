В Петербурге восстанавливают незаконно снесенное историческое здание

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга впервые в судебной практике обязал собственников восстановить историческое здание, входящее в состав исторического поселения города. Речь идет о доме на Выборгской набережной, 61, постройки 1917 года, который был незаконно снесен в ноябре 2021 года.

По данным пресс-службы КГИОП, здание находилось на территории с особым режимом регулирования застройки

По данным пресс-службы КГИОП, здание находилось на территории с особым режимом регулирования застройки

По данным КГИОП, здание находилось на территории с особым режимом регулирования застройки, однако было демонтировано без необходимых разрешений. Комитет подал иск, и суд обязал правообладателей восстановить объект с сохранением его внешнего облика в течение трех лет.

В настоящий момент КГИОП согласовал проект восстановления и подтвердил соответствие выполняемых работ установленным требованиям. Завершить полный цикл восстановительных работ необходимо в течение 36 месяцев.

Кирилл Конторщиков