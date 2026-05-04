Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы: стрекот сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из Северо-Западного университета, подчиняется одному темпу — около двух ударов в секунду. Идея родилась в Таиланде, когда один из исследователей заметил, что мерцание светлячков и стрекот сверчков кажутся синхронными. Синхронизации не было — просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп.

Биологически ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в десять раз чаще, но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что мозг эволюционно настраивается именно на этот биологический резонанс, потому что так он быстрее и эффективнее распознает сигналы. Кстати, это касается и нас. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту, а это и есть два герца.

Именно с такой скоростью мы ходим, говорим и чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходят корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песне, знайте: вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствуют и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.

Анна Кулецкая