Состояние пострадавших в пожаре детей в Крыму оценивается как среднетяжелое

Четверо детей, пострадавших при пожаре в селе Вольное Джанкойского района, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело после пожара в селе Вольное Джанкойского района Республики Крым. Четверо детей, пострадавших в результате происшествия, находятся в состоянии средней степени тяжести.

В прокуратуре региона также сообщали, что бабушка детей и несовершеннолетние 2020, 2021, 2024 и 2025 годов рождения были доставлены в больницы после пожара. Двое детей госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, еще двое — в Джанкойскую центральную районную больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным ГУ МЧС России по региону, семью удалось спасти благодаря установленным ранее пожарным извещателям, которые сработали и разбудили людей. Первыми на происшествие отреагировали соседи. Один из жильцов вынес младенца из огня. Бабушка и четверо несовершеннолетних отравились угарным газом.

Установлено, что семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики. Владимир Терентьев поручил дать оценку действиям сотрудников уполномоченных служб и обстановке в семье.

Алина Зорина